Шоу-бизнес

Жизнь Анджелины Джоли оказалась под угрозой: в чем причина

Жизнь знаменитой американской актрисы Анджелины Джоли, рассказавшей ранее, почему решилась на операцию по удалению груди, оказалась под угрозой. Ее экстренно эвакуировали прямо со съемочной площадки. ЧП произошло на Канарских островах, где Анджелина вместе со звездой «Игры престолов» Ричардом Мэдденом снимается в фильме «Вечные». На площадке, где работали актеры, нашли бомбу.

Как сообщает The Sun, на место были вызваны специалисты, чтобы обезвредить опасную находку, которая могла взорваться в любой момент. По предварительным данным, это взрывное устройство могло остаться еще со Второй мировой войны. Как оказалось, на скалистом острове Фуэртевентура, который входит в состав Канарского архипелага, во времена Второй мировой войны находилась секретная база фашистов. Часть острова была заминирована.

«Это было страшно: бомба могла быть там в течение десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее „потревожили“. На съемочной площадке были звезды мировой величины, и никто не собирался рисковать. К счастью, специалисты прекрасно со всем справились», — рассказал изданию источник.

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Напомним, в новом фильме Анджелина Джоли играет персонажа комиксов Marvel Тену. На экраны фильм «Вечные» выйдет в 2020 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анджелина Джоли в сказочном платье с детьми посетила премьеру «Малефисенты-2» в Риме, а затем в Лондоне.

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