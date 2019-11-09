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Полицейские спасли от самосуда: в Киеве нетрезвый водитель повредил сразу восемь машин (эксклюзивные фото)
Поздно вечером в пятницу, 8 ноября, на столичной улице имени Семьи Сосниных водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь в сторону проспекта Леся Курбаса, по касательной зацепил Daewoo Lanos, снеся его зеркало. На месте ДТП побывал корреспондент нашего издания.
После этого лихач умчал дальше, прибавив скорость.
Но так как впереди стояли припаркованные машины, его приключения только продолжились.
Так, нарушитель на огромной скорости таранил Skoda, которая, в свою очередь, столкнулась с Hyundai Elantra.
Затем любитель острых ощущений повредил ограждение, и за пределами дороги разбил KIA, а за ней — еще один Lanos, а также Peugeot и Opel.
К счастью, в результате его действий никто из прохожих не пострадал.
К месту происшествия начали собираться люди люди.
Чуть позже вышли владельцы поврежденных машин.
Были вызваны полиция и несколько нарядов патрульных, которые с трудом удерживали людей от самосуда.
Водитель имел очень явные признаки опьянения — алкогольного или наркотического.
Один из жильцов близлежащих домов рассказал, что этот водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Какие грехи числятся за ним, станет известно позже.
После оформления ДТП его виновник был доставлен на экспертизу и в райуправление Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве случилось новое смертельное ДТП с бетоновозом. Трагедия произошла на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе. Там произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ».
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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