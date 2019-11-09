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Общество и люди

Google ярким дудлом отметил юбилей падения Берлинской стены

7:29 9 ноября 2019 357
берлинская стена
Инф. «ФАКТОВ»

Поисковик Google не прошел мимо важнейшей даты для Германии, Европы и всего мира. Новый дудл 9 ноября посвящен 30-летию падения Берлинской стены, воссоединению Западной и Восточной Германии и разрушению символа холодной войны. Дудл был создан художником из Берлина Максом Гутером (Max Guther).

Берлинская стена просуществовала 28 лет — с 13 августа 1961 года до 9 ноября 1989 года. Около полуночи 9 ноября возле стены у контрольно-пропускного пункта на улице Борнхолмер собралась толпа, намного превышающая численность пограничников. Тогда и прозвучала ставшая знаменитой фраза «Tor auf!» («Открывай ворота!»). Приказ открыть вход был отдан офицером, несшим службу на КПП.

После того, как стена пала, более двух миллионов немцев смогли воссоединиться с родственниками по другую сторону Берлина. Возле бывшей стены несколько дней продолжались народные гуляния с песнями и танцами.

дудл

Согласно свежим социологическим опросам, 30 лет спустя падение Берлинской стены и воссоединение Германии не все считают позитивным событием. Благом для страны считают рухнувшую стену 57 процентов немцев в Восточной Германии и 54% в Западной. Каждый седьмой немец отнес разрушение Берлинской стены к негативным событиям.

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