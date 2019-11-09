Мир

Хирурги избавили пациента от гигантского фаллоса и пойдут под суд за хвастовство (фото, видео 18+)

В России в Санкт-Петербурге хирурги провели уникальную операцию. Из тела пациента был извлечен гигантский искусственный фаллос, судя по всему приобретенный в магазине интимных игрушек. Инородный предмет, застрявший в прямой кишке, грозил пациенту разрывом или некрозом кишечника и болевым шоком. Несмотря на удачную операцию и спасенного пациента хирургов будут судить за нарушение врачебной этики: снимки и видео с операции были опубликованы в открытом доступе в сети.

Врачи оценивают операцию коллег как очень профессиональную. Тактика выбрана правильно, несмотря на жесткие временные рамки. Счет, буквально, шел на минуты, заявил в комментарии «МК» хирург Андрей Литвиненко. В случае промедления ситуация могла развиваться по двум сценариям. Ишемия кишечника могла привести к перитониту, сепсису и летальному исходу. Либо же хирургам пришлось бы экстренно удалять некротизированную часть кишечника, оставляя человека инвалидом.

Если у врачей к коллегам претензий нет, то у юристов накопилось слишком много замечаний. Бригаде хирургов уже пообещали административную ответственность. Предстоит расследование, кто вел съемку во время операции, на каком основании в операционную попали посторонние лица и как фото и видео оказались в сети.

«Если пациент и этическая комиссия посчитают указанные снимки неприемлемыми, врачей может ждать дисциплинарная ответственность в соответствии с трудовым кодексом. Если проступок первичный, то, скорее всего, медики получат выговор», — рассказал юрист Николай Чернышук.

Напомним, ранее хирургам удалось удалить опухоль весом 1,7 килограмма. А жительнице Херсона врачи заново прикрепили голову к шее и восстановили порванные связки.

Фото doctorpiter.ru

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter