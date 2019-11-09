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Украинцы застряли в аэропорту Рима и не могут вылететь на родину: что произошло
В Италии в аэропорту Рим-Фьюмичино застряли пассажиры из Украины. Они уже более суток не могут вылететь из итальянской столицы. Авиакомпания Ernest Airlines обещает, что рейс возможно будет только в понедельник, 11 ноября. Пассажиры возмущены работой генконсульства в Италии, которое самоустранилось от решения проблемы.
Как сообщила пострадавшая пассажирка Татьяна Андрющенко в Facebook, самолет должен был вылететь из Рима еще в 8.55 8 ноября. Перед стойкой регистрации собралось около 130 пассажиров, преимущественно граждане Украины. Рейс постоянно откладывали под нелепыми отговорками, и в итоге пассажиры более суток провели в аэропорту.
«Каждый час переносили рейс на час, — рассказала в соцсетях еще одна пассажирка Анна Пасечник. — Из Киева самолет прилетел в 22:45 по римскому времени. Объявили, что почистят самолет и взлетаем. Потом резко сообщили об отмене рейса из-за плохой погоды, что является ложью. Официальные документы не дают. Ничего письменно не подтверждают. Представителя компании в аэропорту также нет. Отель не предоставляют. Просят освободить аэропорт и ехать домой. Консульство говорит, что такое бывает».
У пассажиров много претензий к консульству, которое по сути отстранилось от решения проблемы: горячие линии не отвечали, а по другие телефонам диппредставительства в итоге перестали отвечать на звонки.
«Мордовали нас до четырех часов утра (9 ноября), — рассказала Татьяна Андрющенко. — В итоге вытеснили из зоны гейтов… Горячие линии консульства не отвечали. Затем вышла на связь авиакомпания Ernest и предложила некоторым пассажирам — в первую очередь, с детьми — лететь в Харьков. Таких мест всего 43. Рейс до Киева возможно будет аж в понедельник, 11 ноября, но 100 процентных гарантий никто не дает».
В итоге некоторые пассажиры полетели домой через Польшу, «счастливчики» с детьми после суток ожидания садятся на рейс до Харькова. Как будет решаться судьба большей части пассажиров, пока неизвестно.
Напомним, днем ранее были отменены некоторые рейсы авиакомпании Ernest из Украины и обратные рейсы итальянского лоукостера в украинские аэропорты.
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