Хватит нескольких взрывов: эксперт раскрыл сценарий захвата Путиным Украины

Политика

Для захвата Украины президент России Владимир Путин может прибегнуть к искуственному созданию управляемого хаоса. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Один из вариантов ведения современной войны — это искусственное создание управляемого хаоса. Противник, это в нашем случае Россия, начинает серию терактов на территории Украины. Выбираются 3—4 крупных города, в которых умышленно устраивается масштабная авария, например, на водоканале или, что еще лучше для террористов, электрических подстанциях. Свет потух во всем городе, мобильной связи нет, интернета нет, средства массовой информации не работают, наступает мрак и хаос. А потом приходят маргинальные элементы и начинают кричать: „У нас все плохо, Путин введи войска!“ Яркий пример — Донецк и Луганск в 2014 году», — говорит он.

По словам эксперта, это вызовет панику в обществе и подорвет экономику.

«Подобные массовые акции способны подорвать экономику, потому что возрастает спрос на товары первой необходимости и продукты, что не может не разбалансировать всю систему как социальной, так и экономической стабильности государства. Вот вам и захват страны фактически без боя», — заявил Жданов.

Полную версию интервью военного эксперта Олега Жданова читайте в материале «ФАКТОВ»: Терактов в метро не будет, но Россия может захватить Украину фактически без боя, — военный эксперт.

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