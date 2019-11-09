Происшествия

Могло рвануть в любой момент: в Киеве возле Шулявского моста нашли более 100 артснарядов (фото)

В Киеве спасатели изъяли вблизи Шулявского моста более 100 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«8 ноября в г. Киев по адресу ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе (в районе Шулявского путепровода), во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов, пиротехническим подразделением МСЦ ГСЧС было обнаружено значительное количество взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 спасателей 4 единицы техники ГСЧС.

«В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, всего изъято 101 артиллерийский снаряд (47 — калибра 152 мм, 35 — калибра 122 мм, 8 — калибра 105 мм, 11 — калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату», — добавили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве возле Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей рабочие нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

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