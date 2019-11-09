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Украина должна восстановить разрушенный Россией Донбасс, а Зеленскому не верят: что показал опрос в ОРДЛО

Мировозрение жителей оккупированных территорий Донбасса полно противоречий. С одной стороны, большинство граждан хотят не особого статуса в составе Украины, а присоединения к России. При этом жители настаивают, что за восстановление Донбасса должна заплатить Украина. Кроме того, после многолетней обработки пропагандистами жители ОРДЛО уверены, что конфликт на Донбассе — внутриукраинский, но при этом в миротворческие успехи президента Украины не верят, равно как и в принципе в наступление мира.

Парадоксальные итоги соцопроса на оккупированных территориях обнародовало zn.ua. По состоянию на октябрь 2019 года, на оккупированной части Донбасса 57,8% жителей называют себя гражданами Украины, 41,6% оформили «документы» у оккупантов, еще у 6,8% имеются паспорта России. Выезжать с оккупированных территорий подавляющее большинство жителей (80,8%) не хотят. Свое будущее 64,3% опрошенных видят в составе России. Лишь 5,1% респондентов хотят быть частью Украины как прежде, еще 13,4% готовы на компромисс в виде украинского региона, но с особым статусом.

В ходе опроса выяснилось, что 76% жителей ОРДЛО считают войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом». Одновременно 63,6% настаивают, что за восстановление Донбасса должна заплатить Украина. При этом контролировать восстановление региона предлагают поручить местным главарям либо же России.

Также опрос подтвердил наблюдения, что жители ОРДЛО не особо верят в наступление мира. Лишь 14% респондентов считают вероятным, что Зеленский принесет окончание войны в регион. Все остальные не связывают наступление мира с нынешним президентом Украины.

Опрос проводился компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп» с 7 по 31 октября 2019 года. Были опрошены 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним, ранее телефонный опрос на оккупированных территориях показал, что среди жителей ОРДЛО с 2016 года стало ощутимо больше тех, кто хочет вхождения в состав Украины и сократилась доля тех, кто хочет автономии Донбасса.

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