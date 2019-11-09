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Украина

"Не понимаю, как можно носить символы убийц": сеть возмутил пророссийский тренер из Одессы (видео)

12:12 9 ноября 2019 414
тренер
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Известный одесский активист, глава организации «Уличный фронт» Демьян Ганул обратил внимание СБУ на случай в боксерском клубе. Занятия там проводит тренер в спортивном костюме страны-агрессора.

«Друзья, на площади Бориса Деревянко, 1 в Одессе есть боксерский клуб „Триумфатор“. Все бы ничего, но тренировки там проводит Кимаев Адам (мастер спорта СССР по боксу — Авт.) в спортивном костюме страны-агрессора. На одежде изображены все государственные символы оккупанта», — отметил Ганул.

На своей странице в Fаcebook активист разместил подтверждающее видео с тренировки.

«Я правда не понимаю: как после пяти лет войны, после тысяч погибших на востоке Украины, «человек» может просто носить одежду с символами убийц. И самое интересное, что всем тем ученикам бокса все равно: ни грамма национального сознания или разума. Более того, это видео выложила официальная страница боксерского клуба… Если вам интересно, где берут титушек пророссийские реваншисты, так это такие места, как «Триумфатор», — пишет Ганул.

В соцсетях нашлись те, кто ищет оправдания тренеру: мол, костюм — это всего лишь навсего костюм.

Но были и те, кто на 100 процентов против любой символики страны-агрессора.

Напомним, ранее в Днепре поймали таксиста, который ездил в кубанке и с флагом России и пропагандировал идеи русского мира. А на Донбассе оштрафовали юношу, ходившего в футболке с символикой террористической «ДНР».

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