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К сведению СБУ: журналисты вычислили в Крыму сбежавшего с Донбасса боевика Безлера
Бывший боевик «ДНР» Игорь Безлер по кличке Бес, когда-то контролировавший оккупированную Горловку и упоминавшийся в деле о сбитом «Боинге», сейчас переселился в родной Симферополь и сменил фамилию. Безлер теперь называет себя «Игорь Николаевич Береговой». К такому выводу пришла международная группа Bellingcat, объединяющая журналистов-расследователей.
По информации Bellingcat, Игорь Безлер, сбежав с Донбасса в конце 2014 года, окончательно осел в оккупированном Россией Крыму. Судя по фотографиям со страницы жены Безлера в соцсетях, экс-боевик поддерживает связь с еще одним фигурантом дела о «Боинге» MH17 — Сергеем Дубинским. На снимке Безлер-Береговой (второй справа) запечатлен рядом с Дубинским (третий слева) во время морской прогулки в Крыму.
Проанализировав данные российских авиаперевозчиков, расследователи выяснили, что для авиапутешествий Безлер использует паспорт РФ на имя Игоря Николаевича Берегового. Кроме фамилии, все остальные личные данные в документе (дата рождения, имя, отчество), совпадают с настоящими. Номер паспорта говорит о том, что документ был выдан в Москве, напечатан в 2013 году, а выдан в том же году или в следующем, 2014-м. Кроме того, проанализировав номера паспортов, раздававшиеся в той же партии, что и документ Безлера-Берегового, расследователи наткнулись на паспорт Андрея Лаптева. Под этим псевдонимом скрывается офицер ГРУ Олег Иванников («Орион»), подозреваемый в причастности к сбитию «Боинга».
Напомним, Украина подозревает Игоря Безлера в руководстве захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД в Горловке весной 2014 года.
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