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На Донбассе из-под носа у конвоиров сбежал арестант (фото)
В Луганской области из-под конвоя сбежал 22-летний местный житель. Юношу задержали за грабеж и 8 ноября собирались доставить в изолятор временного содержания в Старобельске. Во время этапирования задержанный совершил побег.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, задержанный скрылся, несмотря на то, что был закован в наручники. Побег был устроен в тот момент, когда привезенных задержанных собрали во дворе отдела полиции для переклички.
Новоайдарский отдел полиции разослал ориентировку на сбежавшего подозреваемого. В розыск объявлен Байдак Вадим Дмитриевич,
К поискам злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентировку передали в соседние регионы.
Приметы разыскиваемого: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, кожа темная. Был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках ниже колена есть горизонтальные белые полосы), черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: +38 066 164 51 55, +38 066 920 84 57.
Напомним, ранее из поезда «Днепр — Кривой Рог» попытался сбежать заключенный. Оружие мужчина раздобыл еще в СИЗО и напал с пистолетом на своего конвоира.
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