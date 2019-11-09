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Происшествия

На Донбассе из-под носа у конвоиров сбежал арестант (фото)

14:55 9 ноября 2019 34
автозак
Максим БУЧЕК, «ФАКТЫ»

В Луганской области из-под конвоя сбежал 22-летний местный житель. Юношу задержали за грабеж и 8 ноября собирались доставить в изолятор временного содержания в Старобельске. Во время этапирования задержанный совершил побег.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, задержанный скрылся, несмотря на то, что был закован в наручники. Побег был устроен в тот момент, когда привезенных задержанных собрали во дворе отдела полиции для переклички.

Новоайдарский отдел полиции разослал ориентировку на сбежавшего подозреваемого. В розыск объявлен Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997 года рождения. Мужчина уже имеет судимость за кражу и угон автотранспорта, а на данный момент является подозреваемым в грабеже (ст. 186 Уголовного кодекса).

К поискам злоумышленника привлекли все наряды луганских правоохранителей, ориентировку передали в соседние регионы.

Приметы разыскиваемого: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, кожа темная. Был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках ниже колена есть горизонтальные белые полосы), черные кроссовки.

узник

Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: +38 066 164 51 55, +38 066 920 84 57.

Напомним, ранее из поезда «Днепр — Кривой Рог» попытался сбежать заключенный. Оружие мужчина раздобыл еще в СИЗО и напал с пистолетом на своего конвоира.

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