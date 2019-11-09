Спорт

В субботу, 9 ноября, в Чернигове, Мариуполе и Львове прошли матчи 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 14-й тур

«Мариуполь» — «Карпаты» (Львов) — 2:2 (Чурко, 15, Мишнев, 55 — Назарина, 59, 90+4, с пенальти). Молодежное первенство — 1:1.

«Десна» (Чернигов) — «Днепр-1» (Днепр) — 1:1 (Хлебас, 48 — Шаповал, 45+2). Молодежное первенство — 2:1.

«Львов» — «Ворскла» — 2:0 (Ренан, 12, Жозе Витор, 41, с пенальти). На 35-й минуте удален Луизао («Ворскла»), а на 82-й — Мартыненко («Ворскла»). Молодежное первенство — 0:2.

«Мариуполь» довольно успешно выступает на домашней арене, и наверняка подопечные Александра Бабича рассчитывали добыть три очка в поединке с «Карпатами». Все складывалось для приазовцев более чем успешно — в первом тайме хозяева полностью контролировали ход игры и заслуженно вышли вперед, а после перерыва удвоили свое преимущество. Возможно, мариупольцы слишком рано поверили в свою победу, а львовяне не опустили руки и таки спасли поединок благодаря пенальти, реализованному на четвертой (!) компенсированной минуте.

Черниговская «Десна» в нынешнем сезоне играет намного увереннее на выезде, чем дома, — в гостевых матчах команда Александра Рябоконя набрала в два раза больше очков, чем на родном стадионе имени Юрия Гагарина. Вот и на этот раз, полностью переигрывая «Днепр-1» в первом тайме, на перерыв черниговцы ушли, уступая в счете. Вскоре после возобновления игры хозяева сравняли счет, но сломить сопротивление подопечных Дмитрия Михайленко и вырвать победу «Десне» так и не удалось, что позволило днепрянам прервать свою серию поражений в премьер-лиге, которая насчитывала пять матчей.

Поединок двух аутсайдеров (перед отчетным поединком и «Львов», и «Ворскла» не побеждали в чемпионате в последних восьми матчах) завершился в пользу хозяев. Львовяне, на тренерском мостике которых впервые находился Эгише Меликян (предыдущий матч против «Динамо» новоназначенный главный тренер пропускал из-за дисквалификации) быстро открыли счет, а ближе к концу первого тайма удвоили свое преимущество благодаря пенальти. К этому моменту полтавчане уже играли в меньшинстве после того, как за две желтые карточки был удален Луизао (на 82-й минуте «Ворскла» и вовсе осталась вдевятером после удаления Мартыненко), и в итоге «Львов» без проблем довел матч до своей победы, поднявшей их с дна турнирной таблицы.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 37 очков (13 матчей);

2. «Десна» — 27 (14);

3. «Динамо» — 27 (13);

4. «Заря» — 25 (13);

5. «Александрия» — 23 (13);

6. «Мариуполь» — 17 (14);

7. «Олимпик» — 14 (13);

8. «Колос» — 14 (13);

9. «Днепр-1» — 12 (14);

10. «Карпаты» — 11 (14);

11. «Львов» — 11 (14).

12. «Ворскла» — 8 (14);

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»).

Программа 14-го тура завершится в воскресенье, 10 ноября, следующими матчами: «Заря» — «Колос», «Шахтер» — «Динамо», «Олимпик» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию суперматча чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Мариуполь»

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