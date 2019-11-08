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«Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на ОСК «Металлист», способном вместить 41 307 зрителей, пройдет матч 14-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» примет киевское «Динамо». Начало — в 17:00.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ СУПЕРБИТВЫ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.
Лидер «Шахтера» уже готовится к Новому году
Полузащитник «Шахтера» вместе с семьей (женой Маргаритой и тремя детьми) уже готовится к празднованию Нового года. Футболист высадил во дворе дома елку, а фото выставил на своей странице в Instagram. «Сегодня посадили семейную елочку. Огурцы, помидоры и картошку будем сажать, уже когда выйду на пенсию», — написал Степаненко.
Арбитр из Киевской области
Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче бригаду арбитров во главе с 30-летним рефери ФИФА Николаем Балакиным. Представляющий Киевскую область рефери в нынешнем сезоне работал на четырех матчах премьер-лиги, в которых показал 24 предупреждения (в среднем — по шесть за игру) и удалил двух футболистов с поля, пенальти не назначал. Среди этих игр были с участием «Шахтера» и «Динамо» — «горняки» в 2-м туре разгромили дома «Карпаты» (3:0), а динамовцы в 11-м туре скромно обыграли на домашней арене «Александрию» (1:0).
Помогать Балакину будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон), четвертый арбитр — Ярослав Козык из Мукачево. Оценит работу судейской бригады глава Комитета арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.
Гостевые ничьи в еврокубках
Посреди недели команды провели матчи в рамках европейских турниров. «Шахтер» во вторник в Загребе выдал невероятный матч — к 90-й минуте игры против местного «Динамо» гости уступали в счете в два мяча, но смогли к исходу компенсированного времени сравнять счет (3:3), напомнив всем о концовке легендарного финала Лиги чемпионов-1998/1999, в котором английский «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у мюнхенской «Баварии».
Динамовцы в четверг гостили в столице Дании у «Копенгагена». Пропустив первый мяч уже в дебюте встречи, в дальнейшем подопечные Алексея Михайличенко владели неоспоримым преимуществом и таки смогли дожать соперника, сравняв счет в середине второго тайма — 1:1.
Мораес вне конкуренции среди бомбардиров
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес уверенно лидирует в списке бомбардиров, забив 11 мячей (все — с игры). А вот у «Динамо» лучшим голеадором является Артем Беседин, у которого в активе шесть точных ударов (столько же — у «горняков» Тайсона и Марлоса).
Самые стабильные
Единственным игроком в составах обеих команд, который принял участие во всех 13 предыдущих матчах в рамках чемпионата Украины, является динамовец Виктор Цыганков. По 12 поединков в активе еще одного динамовца де Пены, а также «горняков» Марлоса, Мораеса, Пятова и Степаненко. По 11 игр провели Гармаш, Караваев, Миколенко, Сидорчук (все — «Динамо»), Исмаили и Алан Патрик (оба — «Шахтер»).
Матч первого круга
В 3-м туре команды встречались между собой в Киеве на НСК «Олимпийский». На 21-й минуте Мораес вывел гостей вперед, но незадолго до перерыва счет сравнял Родригес, проводивший свой первый матч за «Динамо» в рамках украинской премьер-лиги. В итоге решающим оказался гол Марлоса после перерыва, который принес «горнякам» важнейшую победу, а вместе с ней позволил команде Луиша Каштру взять реванш за поражение в Суперкубке (1:2), а динамовцы потерпели первое поражение в сезоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч «Шахтер» — «Динамо» в чемпионате Украины.
Фото ФК «Динамо», ФК «Шахтер»
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