Украина

Зеленский поручил, чтобы новости в СМИ регулировало государство: в сети бурное обсуждение

Журналистское сообщество с недоумением восприняло намерения власти ограничить свободу слова, разработав некие «стандарты для СМИ». Об этом пишут пользователи соцсетей, комментируя новый «реформаторский» указ президента Зеленского.

Так, глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал предлагаемые поправки в законодательство «драконовскими».

«Это точно не о „реформах“ и не об „укреплении государства“, как говорится в названии Указа», — написал он в Facebook.

Руслан Благой считает, что власть явно движется в сторону создания «министерства правды», а Татьяна Николаенко шутит, что в Офисе президента вывели новую формулу — «Кто не любит Владимира Александровича, тот не журналист».

«Володя сценарий новостей сам писать будет, или должность для друга утвердят — сценарист новостей», — интересуется Светлана Тарабановская.

«Люди, которые подсовывают журналистам фейки, дают интервью автомобилям, и которым журналисты вообще то не нужны, собрались разработать стандарты новостей», — иронизирует Екатерина Рощук.

А главный редактор РБК Украина Сергей Щербина напомнил, что еще в начале 2019 года Зеленский говорил в интервью о том, что владельцам телеканалов нужно запретить управлять новостными блоками.

Напомним, Зеленский решил возродить позабытую рубрику в своем Instagram.

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