- 22:47 В Кабмине объяснили скандальное поручение Зеленского о "стандартах" для СМИ
- 22:09 В Польше объяснили задержание Мазура и заявили, что России его не выдадут
- 22:04 На Донбассе поймали рецидивиста, сбежавшего из-под носа конвоиров
- 21:52 Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри появились на публике вместе впервые за четыре месяца
- 21:36 Зеленский поручил, чтобы новости в СМИ регулировало государство: в сети бурное обсуждение
- 21:32 «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд) — 4:0: видео голов суперматча бундеслиги
- 21:15 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 20:46 Участников акции в поддержку задержанного в Польше Игоря Мазура предупредили о возможных провокациях
- 20:43 Становится лучше: появились неожиданные новости о Заворотнюк
- 20:11 "Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак
- 20:09 Задержание Мазура: украинцы идут к посольству Польши
- 19:33 Стало известно, почему Россия объявила Мазура в розыск по линии Интерпола
Зеленский поручил, чтобы новости в СМИ регулировало государство: в сети бурное обсуждение
Журналистское сообщество с недоумением восприняло намерения власти ограничить свободу слова, разработав некие «стандарты для СМИ». Об этом пишут пользователи соцсетей, комментируя новый «реформаторский» указ президента Зеленского.
Так, глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал предлагаемые поправки в законодательство «драконовскими».
«Это точно не о „реформах“ и не об „укреплении государства“, как говорится в названии Указа», — написал он в Facebook.
Руслан Благой считает, что власть явно движется в сторону создания «министерства правды», а Татьяна Николаенко шутит, что в Офисе президента вывели новую формулу — «Кто не любит Владимира Александровича, тот не журналист».
«Володя сценарий новостей сам писать будет, или должность для друга утвердят — сценарист новостей», — интересуется Светлана Тарабановская.
«Люди, которые подсовывают журналистам фейки, дают интервью автомобилям, и которым журналисты вообще то не нужны, собрались разработать стандарты новостей», — иронизирует Екатерина Рощук.
А главный редактор РБК Украина Сергей Щербина напомнил, что еще в начале 2019 года Зеленский говорил в интервью о том, что владельцам телеканалов нужно запретить управлять новостными блоками.
Напомним, Зеленский решил возродить позабытую рубрику в своем Instagram.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...