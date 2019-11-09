Политика

Зеленский потребовал от Кабмина разработать "стандарт" новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года. Соответствующий указ № 837/2019 обнародован на сайте президента.

Так, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

«Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения», — говорится в указе президента.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине. Также предлагается усилить ответственность за нарушение законодательства об информации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель подали в суд из-за фактов давления на журналистов. Дело касается нападения на журналиста Сергея Андрушко, а также других эпизодов. Зеленский поддержал Мендель в этом конфликте.

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