24.38 / 24.64 26.85 / 27.25
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Польше объяснили задержание Мазура и заявили, что России его не выдадут

22:09 9 ноября 2019 147
Игорь Мазур
Инф. «ФАКТОВ»

Задержание ветерана АТО Игоря Мазура в Польше является «исключительно техническим» шагом. В этом заверила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска.

Она назвала Мазура «отважным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе», который в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей.

Внесение имени украинца в реестр задержаний Интерпола парламентарий считает «наглядным примером использования Кремлем институтов международного права для политической мести».

«Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений», — написала Гошевска.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве проходит акция в поддержку Игоря Мазура.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Богомолов и Собчак

"Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Гороскоп

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер