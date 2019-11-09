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В Польше объяснили задержание Мазура и заявили, что России его не выдадут
Задержание ветерана АТО Игоря Мазура в Польше является «исключительно техническим» шагом. В этом заверила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска.
Она назвала Мазура «отважным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе», который в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей.
Внесение имени украинца в реестр задержаний Интерпола парламентарий считает «наглядным примером использования Кремлем институтов международного права для политической мести».
«Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений», — написала Гошевска.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве проходит акция в поддержку Игоря Мазура.
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