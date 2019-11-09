Мир

В Польше объяснили задержание Мазура и заявили, что России его не выдадут

Задержание ветерана АТО Игоря Мазура в Польше является «исключительно техническим» шагом. В этом заверила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска.

Она назвала Мазура «отважным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе», который в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей.

Внесение имени украинца в реестр задержаний Интерпола парламентарий считает «наглядным примером использования Кремлем институтов международного права для политической мести».

«Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений», — написала Гошевска.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве проходит акция в поддержку Игоря Мазура.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter