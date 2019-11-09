Происшествия

В Киеве такси протаранило полицейское авто: первые фото и видео с места инцидента

В Киеве произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси и полицейских на Renault, спешивших на вызов с проблесковыми маячками. Напомним, в Ровно пьяный водитель разнес авто патрульной полиции вдребезги.

Тем не менее водитель влетевшего в авто правоохранителей Audi утверждает, что сигналов не слышал (свидетели это не подтверждают).

В результате столкновения травмы получили трое правоохранителей из новосозданного подразделения Национальной полиции по борьбе с домашним насилием. Также были травмирована женщина — пассажирка такси (она ехала с ребенком, но он не пострадал).

По данным ресурса Киев Оперативный, Audi ехала по улице Берлинского, от метро «Дорогожичи» в сторону метро «Сырец».

Ресурс Вартові Еспресо показали видео с места инцидента.

Напомним, в октябре такси на тротуаре сбило дочку олимпийского чемпиона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter