Задержание Мазура в Польше: выяснились важные детали

Украина

Задержание в Польше украинцев на основании запроса России в Интерпол не явлется уникальнысм случаем для этой страны. Об этом в Facebook написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, комментируя задержание ветерана АТО Игоря Мазура.

По его информации, за последние 2 года украинские дипломаты зафиксировали до десяти таких случаев. Тем не менее, подчеркнул посол, все эти дела находятся только в стадии судебного разбирательства и ни одного бойца польская сторона России пока не передала.

Дещица также отметил, что генконсул Украины в Люблине будет присутствовать на суде, который изберет Игор. Будем обращаться в суд с просьбой взять Мазура на поруки и тем самым освободить из-под стражи.

Тем временем омбудсмен Людмила Денисова, сотрудником Секретариата которой официально является Игорь Мазур, сообщила, что прокуратура польского города Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения бывшему бойцу АТО в воскресенье, в 12:00 по киевскому времени. Об этом она написала в Telegram.

Напомним, в МВД Украины озвучили причину обращения России в суд за экстрадицией Мазура, а вице-спикер польского Сейма Малгожата Гошевска заверила, что задержание является «исключительно техническим» шагом.



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