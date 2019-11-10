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Происшествия

Подозреваемый в убийстве иностранец с ножом напал на украинского пограничника: детали и фото с места ЧП

11:35 10 ноября 2019 224
Пограничники
Инф. «ФАКТОВ»

В Одесской области на участке Подольского пограничного отряда нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы. Об этом говорится в сообщении Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«На окраине с. Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы обнаружено неизвестное лицо, которое по требованию предъявить документы вело себя агрессивно и осуществило попытку нападения с ножом на пограничника. С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что данный мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение убийства в городе Рыбница (неподконтрольная правительству территория Молдовы).

«Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставили в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанный будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в международном аэропорту «Одесса» задержали россиянина, перевозившего боеприпасы к огнестрельному оружию. Как сообщили в Одесском пограничном отряде, выявить правонарушителя помогла служебная собака, которую привлекли к проверке пассажиров рейса, следовавших в Минск (Беларусь).

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