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Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного легионера из Бельгии (видео)
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед спаррингом с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочным поединком Евро-2020 против Сербии (17 ноября в Белграде) довызвал в сборную Украины еще одного футболиста. Вслед за полузащитником луганской «Зари» Дмитрием Иванисеней и форвардом киевского «Динамо» Артемом Бесединым приглашение в лагерь «желто-синих» получил 29-летний полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус.
За сборную Украины экс-футболист «Ворсклы», «Динамо», «Днепра» и «Сент-Трюйдена» провел 21 матч и забил четыре мяча (на сей раз он составит в национальной команде компанию своим одноклубникам Игорю Пластуну и Роману Яремчуку).
В текущем сезоне в футболке «Гента» Роман Безус провел 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. При этом удар полузащитника в ворота «Стандарда» (3:1) в прошлые выходные вышел на загляденье.
Напомним, что сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляции поединков Украина — Эстония и Сербия — Украина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко не вызвал Степаненко на матчи против Эстонии и Сербии.
Фото kaagent. be
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