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Спорт

Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного легионера из Бельгии (видео)

11:51 10 ноября 2019 123
Роман Безус
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед спаррингом с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочным поединком Евро-2020 против Сербии (17 ноября в Белграде) довызвал в сборную Украины еще одного футболиста. Вслед за полузащитником луганской «Зари» Дмитрием Иванисеней и форвардом киевского «Динамо» Артемом Бесединым приглашение в лагерь «желто-синих» получил 29-летний полузащитник бельгийского «Гента» Роман Безус.

За сборную Украины экс-футболист «Ворсклы», «Динамо», «Днепра» и «Сент-Трюйдена» провел 21 матч и забил четыре мяча (на сей раз он составит в национальной команде компанию своим одноклубникам Игорю Пластуну и Роману Яремчуку).

В текущем сезоне в футболке «Гента» Роман Безус провел 12 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. При этом удар полузащитника в ворота «Стандарда» (3:1) в прошлые выходные вышел на загляденье.

Напомним, что сборная Украины начнет тренировочный сбор 11 ноября в Киеве.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляции поединков Украина — Эстония и Сербия — Украина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко не вызвал Степаненко на матчи против Эстонии и Сербии.

Фото kaagent. be

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