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Украина

Импортируя электроэнергию из РФ, мы финансируем агрессора, — Гончаренко

12:55 10 ноября 2019 34
провода
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Импорт электроэнергии из РФ, который проходит по законопроекту, принятому по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора, вместо собственной. Об этом завил народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

«Это очень большая угроза, когда мы вместо развития собственной энергетики финансируем энергетику страны-агрессора. Если нам рассказывают что-то о монополии, то, пожалуйста, в стране есть Антимонопольный комитет, вся власть в ваших руках. Вы уже изменили большую часть государственных уполномоченных. Так боритесь с монополиями. Для этого есть все инструменты. Но, как они озвучили, что инструмент борьбы с монополией — это открытие собственного рынка для российской электроэнергии, — это полный абсурд. Это абсолютный, полный абсурд», — сказал Гончаренко.

По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины: «Я думаю, что вообще Служба безопасности Украины могла бы расследовать, не стоит ли за этим нечто большее, чем просто глупость».

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.

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