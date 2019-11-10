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Импортируя электроэнергию из РФ, мы финансируем агрессора, — Гончаренко
Импорт электроэнергии из РФ, который проходит по законопроекту, принятому по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора, вместо собственной. Об этом завил народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.
«Это очень большая угроза, когда мы вместо развития собственной энергетики финансируем энергетику страны-агрессора. Если нам рассказывают что-то о монополии, то, пожалуйста, в стране есть Антимонопольный комитет, вся власть в ваших руках. Вы уже изменили большую часть государственных уполномоченных. Так боритесь с монополиями. Для этого есть все инструменты. Но, как они озвучили, что инструмент борьбы с монополией — это открытие собственного рынка для российской электроэнергии, — это полный абсурд. Это абсолютный, полный абсурд», — сказал Гончаренко.
По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины: «Я думаю, что вообще Служба безопасности Украины могла бы расследовать, не стоит ли за этим нечто большее, чем просто глупость».
Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.
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