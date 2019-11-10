24.38 / 24.63 26.86 / 27.24
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пассажир выпал из авто и умер: под Ровно пьяный водитель устроил жуткое ДТП (фото)

13:37 10 ноября 2019 375
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области 40-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caddy» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где снес около 30 метров деревянного забора хозяйства. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Ровенской области.

«В этот момент сорвались задние боковые двери авто, где сидел 35-летний односельчанин водителя. Пассажир выпал из транспортного средства, а водитель поехал домой», — говорится в сообщении.

Как объяснил водитель полицейским, он остался на сиденье спать и не заметил, что товарищ выпал.

«Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти жизнь 35-летнему мужчине, от полученных травм он ориентировочно через два часа умер в больнице», — говорится в сообщении.

Виновника ДТП правоохранители разыскали дома. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: прибор «Драгер» показал 2,34 промилле.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Ужгороде авто на большой скорости выехало на тротуар и врезалось в припаркованные автомобили. Водитель авто не справился с управлением на скользой дороге и выехал на тротуар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон

Любовница Уитни Хьюстон впервые рассказала всю правду об их отношениях (фото)

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтера: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер