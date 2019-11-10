Происшествия

Пассажир выпал из авто и умер: под Ровно пьяный водитель устроил жуткое ДТП (фото)

В Ровенской области 40-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caddy» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где снес около 30 метров деревянного забора хозяйства. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Ровенской области.

«В этот момент сорвались задние боковые двери авто, где сидел 35-летний односельчанин водителя. Пассажир выпал из транспортного средства, а водитель поехал домой», — говорится в сообщении.

Как объяснил водитель полицейским, он остался на сиденье спать и не заметил, что товарищ выпал.

«Несмотря на принятые реанимационные меры, медикам не удалось спасти жизнь 35-летнему мужчине, от полученных травм он ориентировочно через два часа умер в больнице», — говорится в сообщении.

Виновника ДТП правоохранители разыскали дома. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: прибор «Драгер» показал 2,34 промилле.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Ужгороде авто на большой скорости выехало на тротуар и врезалось в припаркованные автомобили. Водитель авто не справился с управлением на скользой дороге и выехал на тротуар.

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