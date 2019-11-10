Происшествия

В Ужгороде авто на полной скорости влетело в людей на тротуаре (видео)

В Ужгороде авто на большой скорости выехало на тротуар и врезалось в припаркованные автомобили. Видео инцидента попало в сеть.

Судя по видео, водитель авто не справился с управлением на скользой дороге и выехал на тротуар. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Как писали «ФАКТЫ», в последние дни участились случаи ДТП из-за мокрых и скользких дорог. Так, 9 ноября в Житомирской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли три человека. Тогда водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой автодороги и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ.

Днем ранее в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Молодая девушка, сидевшая за рулем легковушки, погибла.

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