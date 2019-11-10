- 11:35 Подозреваемый в убийстве иностранец с ножом напал на украинского пограничника: детали и фото с места ЧП
- 11:31 В Кабмине хотят отказаться от спецсвязи: названа причина
- 11:09 Месси трижды забил «Сельте» и повторил уникальное достижение Криштиану Роналду: видеообзор матча
- 10:47 "Осталось только украинцам помочь": Максим Галкин резко прошелся по российским пропагандистам
- 10:43 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 10:27 В Ужгороде авто на полной скорости влетело в людей на тротуаре
- 10:25 Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло
- 10:18 В России внезапно умер известный клубный промоутер
- 09:44 Когда-то здесь кипела жизнь: в сети показали свежие фото «Донбасс Арены»
- 09:43 Взрыв метро в Киеве: эксперт оценил угрозу масштабных терактов в столице
- 09:09 «Зайчик» Playboy: Настя Каменских взволновала фанатов новым фото
- 09:07 «Один из моих сыров черный — добавляю древесный уголь»: как житель Кременчуга стал успешным сыроваром
В Ужгороде авто на полной скорости влетело в людей на тротуаре (видео)
В Ужгороде авто на большой скорости выехало на тротуар и врезалось в припаркованные автомобили. Видео инцидента попало в сеть.
Судя по видео, водитель авто не справился с управлением на скользой дороге и выехал на тротуар. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Как писали «ФАКТЫ», в последние дни участились случаи ДТП из-за мокрых и скользких дорог. Так, 9 ноября в Житомирской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли три человека. Тогда водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой автодороги и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ.
Днем ранее в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного между метро «Выставочный центр» и Столичным шоссе произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Молодая девушка, сидевшая за рулем легковушки, погибла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...