Шоу-бизнес

Названа причина смерти британской актрисы, модели, танцовщицы и певицы Майи-Лесии Нэйлор. Талантливая девушка, которой прочили большое будущее, скончалась 7 апреля этого года в возрасте 16 лет. Тогда СМИ сообщали, что ей вдруг якобы стало плохо, она упала, потеряв сознание. И так и не пришла в себя.

Однако сейчас издание Daily Mail сообщает, что на самом деле Майя-Лесия повесилась у себя дома в Лондоне. Это решение было принято ею спонтанно, под влиянием момента — после ссоры с родителями. Как выяснило следствие, девушка серьезно переживала из-за того, что получила плохие оценки на школьных экзаменах на аттестат о среднем образовании. А мать с отцом после звонка руководства из школы в наказание еще и запретили ей пойти на вечеринку с друзьями.

Нэйлор провела ночь перед своей смертью за телевизором вместе со своей семьей. Они смотрели фильм, где была сцена самоубийства. Тело девочки обнаружила ее мать Зина.

Коронер назвал самоубийство «несчастным случаем».

Майя-Лесия Нэйлор начала сниматься в раннем детстве (впервые появилась на экране уже в возрасте неполных двух лет) и успела завоевать большую популярность. Майя-Лесия известна в Великобритании своей ролью Фрэн в телесериале «Милли Инбитвин» и еще по ряду популярных британских сериалов. Она также снялась в голливудской картине 2012 года «Облачный атлас» вместе с Томом Хэнксом. Эта картина номинировалась на премию «Золотой глобус».

Кадр из "Облачного атласа"

Ранее «ФАКТЫ» писали. что 18-летнюю дочь британской миллионерши Рэйчел Клачер нашли мертвой в бассейне семейной виллы на Мальорке.

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