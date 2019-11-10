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Точный прогноз на среду: гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
Сегодня удачный день для работы, которая не связана с цифрами.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Финансовое положение стабильно, поэтому в этом плане вас ничего не будет беспокоить.
Телец
Тельцам звезды рекомендуют остановиться и устроить хороший отдых от рутинной работы.
Близнецы
Звезды советуют посвятить этот день дальним путешествиям и невероятным приключениям.
Рак
Раку нужно с головой погрузиться в работу, которую он любит всей душой.
Лев
В любви вам повезет, но с финансовыми проблемами придется разбираться самому.
Дева
Звезды советуют принимать все свои решения, согласовывая их с близкими.
Весы
Возможно предложение помощи от влиятельного человека, но постарайтесь никуда не опаздывать.
Скорпион
Вас сегодня поддержит руководство и коллеги, не бойтесь предлагать новые идеи.
Стрелец
Совет звезд: будьте осторожны, ваша интуиция может вас сегодня подвести.
Козерог
Возможны денежные поступления, которые помогут решить финансовые трудности.
Водолей
Водолеям наконец-то улыбнется удача в любви, а также пригласит на свидание молодой коллега.
Рыбы
Непредвиденные обстоятельства могут заставить пересмотреть планы на будущее.
Хорошего вам дня!
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— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?