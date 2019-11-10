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Стиль жизни

Точный прогноз на среду: гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака

5:12 13 ноября 2019 189
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня удачный день для работы, которая не связана с цифрами.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Финансовое положение стабильно, поэтому в этом плане вас ничего не будет беспокоить.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют остановиться и устроить хороший отдых от рутинной работы.

Близнецы

Звезды советуют посвятить этот день дальним путешествиям и невероятным приключениям.

Рак

Раку нужно с головой погрузиться в работу, которую он любит всей душой.

Лев

В любви вам повезет, но с финансовыми проблемами придется разбираться самому.

Дева

Звезды советуют принимать все свои решения, согласовывая их с близкими.

Весы

Возможно предложение помощи от влиятельного человека, но постарайтесь никуда не опаздывать.

Скорпион

Вас сегодня поддержит руководство и коллеги, не бойтесь предлагать новые идеи.

Стрелец

Совет звезд: будьте осторожны, ваша интуиция может вас сегодня подвести.

Козерог

Возможны денежные поступления, которые помогут решить финансовые трудности.

Водолей

Водолеям наконец-то улыбнется удача в любви, а также пригласит на свидание молодой коллега.

Рыбы

Непредвиденные обстоятельства могут заставить пересмотреть планы на будущее.

Хорошего вам дня!

Читайте также лунный календарь на эту неделю.

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