Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

Шоу-бизнес

Состоялся четвертьфинал популярного шоу «Танці з зірками» («1+1»). За выход в полуфинал боролись пять пар. Музыкальные номера в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса сопровождали каждое выступление участников. В двенадцатом эфире парам пришлось дважды выходить на паркет, показывая свое мастерство.

На паркете вместе с героями шоу выступали: Джамала, Тина Кароль, группа «Время и Стекло», Ассоль и ВИА Гра. По сумме баллов жюри, самую высокую оценку получила пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова — 77. Самую низкую — Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара — 59 баллов.

- Мы приближаемся к финалу и напряжение между парами становится все заметнее, — сказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Всем хочется попасть в финал, но последний выбор мы оставляем за зрителем. Признаюсь, я сам с нетерпением ожидаю их решения. Этот сезон получился одним из самых сильных по составу участников.

Перед оглашение зрительского голосования, на паркете с песней «Иди на жизнь» выступила ведущая проекта Тина Кароль.

Первыми полуфиналистами стала пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. К ним присоединились Ксения Мишина и Евгений Кот, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

В зону риска попали Елена Кравец и Макс Леонов, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Они танцевали «за жизнь» ча-ча-ча.

Григорий Чапкис отдал свой голос за Елену Кравец.

- Хочу, чтобы все было по-настоящему, — сказал Франциско. — Елена, вы — чудо, такой свет от вас. Но я голосую за Владимира, потому что он показывал равномерный рост.

- Каждый из вас стал частью шоу, — сказала сквозь слезы Екатерина Кухар. — Но — это шоу, и мы должны сделать выбор. Не хочу, чтобы вы плакали, люблю каждого! Если говорить о танце, то Вова чуть лучше Елены.

- Это был настоящий бальный турнир, — признал Влад Яма. — Знайте, что есть пары, которые танцуют хуже вас. Но… Это народная любовь. Я отдаю свой голос Владимиру Остапчуку.

Елена Кравец и Макс Леонов покинули шоу.

- Это были одни из самых счастливых месяцев моей жизни, — сказала Елена. — Спасибо каждому, кто сделал это реальностью. Я не собираюсь оставлять танцы! Этот проект позволил мне поверить в себя. Пусть мой пример заставит женщин приходить в танцевальный зал, становиться в пару и кайфовать!

- Ты для меня — идеальная партнерша, — сказал Макс. — Этот проект — одна большая семья!

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