Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 10 ноября, состоится четвертьфинал «Танців з зірками» («1+1») — популярного шоу, на котором разгорелся очередной скандал. За кубок победителя будут соревноваться семь пар. Борьба становится ожесточеннее, а судьи — более требовательными. Чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, участникам придется принять новый вызов и показать в эфире сразу по два танца.

В четвертьфинале шоу за участников будут болеть приглашенные звезды украинского шоу-бизнеса. Их музыкальные выступления будут сопровождать танцевальные номера. Ради одной пары объединятся артистки Надежда Мейхер и Алена Винницкая — первый легендарный состав группы «ВИА Гра» (на фото в заголовке). Девушки зажгут зал популярным хитом «Я не вернусь».

Надя Дорофеева и Позитив станут ведущими балкона.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будет танцевать нежную румбу, а под популярный хит группы «Время и стекло» — зажигательный хип-хоп.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Ксения Мишина и Женя Кот станцуют фристайл под песню Тины Кароль «Зачем я знаю». Другим танцем станет самба.

Ксения Мишина и Женя Кот

Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым продемонстрируют джаз-модерн в сопровождении певицы Ассоль.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Елена Кравец и Макс Леонов покажут ча-ча-ча. Их вторым танцем станет чувственный контемпорари.

Елена Кравец и Макс Леонов

— Уже в конце эфира мы вместе со зрителями узнаем имена полуфиналистов сезона, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Конкуренция очень жесткая, и прогнозировать что-то заранее невозможно. В любом случае это шоу, где последнее слово за зрителем.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одиннадцатый эфир «Танців з зірками» покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко -.самой сильной танцовщицы проекта. Откровенные признания Алены в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» читайте здесь.

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