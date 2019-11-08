- 11:35 Подозреваемый в убийстве иностранец с ножом напал на украинского пограничника: детали и фото с места ЧП
- 11:31 В Кабмине хотят отказаться от спецсвязи: названа причина
- 11:09 Месси трижды забил «Сельте» и повторил уникальное достижение Криштиану Роналду: видеообзор матча
- 10:47 "Осталось только украинцам помочь": Максим Галкин резко прошелся по российским пропагандистам
- 10:43 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 10:27 В Ужгороде авто на полной скорости влетело в людей на тротуаре
- 10:25 Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло
- 10:18 В России внезапно умер известный клубный промоутер
- 09:44 Когда-то здесь кипела жизнь: в сети показали свежие фото «Донбасс Арены»
- 09:43 Взрыв метро в Киеве: эксперт оценил угрозу масштабных терактов в столице
- 09:09 «Зайчик» Playboy: Настя Каменских взволновала фанатов новым фото
- 09:07 «Один из моих сыров черный — добавляю древесный уголь»: как житель Кременчуга стал успешным сыроваром
Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)
В воскресенье, 10 ноября, состоится четвертьфинал «Танців з зірками» («1+1») — популярного шоу, на котором разгорелся очередной скандал. За кубок победителя будут соревноваться семь пар. Борьба становится ожесточеннее, а судьи — более требовательными. Чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, участникам придется принять новый вызов и показать в эфире сразу по два танца.
В четвертьфинале шоу за участников будут болеть приглашенные звезды украинского шоу-бизнеса. Их музыкальные выступления будут сопровождать танцевальные номера. Ради одной пары объединятся артистки Надежда Мейхер и Алена Винницкая — первый легендарный состав группы «ВИА Гра» (на фото в заголовке). Девушки зажгут зал популярным хитом «Я не вернусь».
Читайте также: Специально создают конфликт: в «Дизель Шоу» откровенно высказались о скандале на «Танцях з зірками» (фото, видео)
Надя Дорофеева и Позитив станут ведущими балкона.
Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой будет танцевать нежную румбу, а под популярный хит группы «Время и стекло» — зажигательный хип-хоп.
Ксения Мишина и Женя Кот станцуют фристайл под песню Тины Кароль «Зачем я знаю». Другим танцем станет самба.
Анна Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым продемонстрируют джаз-модерн в сопровождении певицы Ассоль.
Елена Кравец и Макс Леонов покажут ча-ча-ча. Их вторым танцем станет чувственный контемпорари.
— Уже в конце эфира мы вместе со зрителями узнаем имена полуфиналистов сезона, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Конкуренция очень жесткая, и прогнозировать что-то заранее невозможно. В любом случае это шоу, где последнее слово за зрителем.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одиннадцатый эфир «Танців з зірками» покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко -.самой сильной танцовщицы проекта. Откровенные признания Алены в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...