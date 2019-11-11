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Происшествия

Коварная стирался: под Харьковом мальчик застрял в стиральной машине (фото)

4:30 11 ноября 2019 13
Ребенок и стиральная машина
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) были вынуждены оказывать помощь мальчику, который застрял в стиральной машине. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

Уточняется, что 7 ноября в 17:10 на горячую линию «101» обратилась жительница города Мерефа и рассказала, что ее сына зажало в отверствии бытового прибора.

По ее словам, мальчик 2015 года рождения залез в стиральную машину и не мог самостоятельно выбраться. Попытки матери помочь ему выбраться также были безуспешными.

Прибывшие на место происшествия спасатели были вынуждены успокаивать расплакавшегося малыша, и затем аккуратно помогли ему выбраться из «ловушки», передав из рук в руки маме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хозяйка постирала кошку в стиральной машине и заплатила 660 долларов за ее лечение.

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