В Харьковской области горит военный полигон, уже начали взрываться снаряды (фото)

Происшествия

В Харьковской области спасатели и военные продолжают тушить пожар, возникший накануне на военном полигоне в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Ранее в Николаеве серьезный пожар возник на складах с пластиковой продукцией.

«Ликвидацией занимаются и военные пожарные, и личный состав Чугуевского управления ГосЧС, и техника коммунальных предприятий города. Параллельно с этим идет разминирование территории силами саперов 54-й бригады. Именно наличие на полигоне боеприпасов мешает развернуть более масштабные работы по ликвидации тления. Только за вчерашний день три боеприпаса взорвались, а десять были обезврежены. К счастью, пока обходится без пострадавших», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Чугуевского горсовета.

Также сообщается, что для активизации тушения необходимо привлечь тяжелую военную инженерную технику, но вся она находится в зоне проведения операции Объединенных сил. «Сейчас делаются попытки связаться с командирами других частей гарнизона, чтобы достать соответствующие механизмы для расчистки подъездных путей к очагу тления. О привлечении гражданских тракторов и экскаваторов речь не идет — слишком большой риск для людей. Только после того как будет проведена расчистка территории, можно будет разбить ячейку тления на сектора и методично заливать их водой», — добавляют в горсовете.

Днем ранее в областном управлении ГосЧС сообщали, что камыш и трава горят отдельными очагами на общей площади около 10 га, и что существует угроза распространения пламени на лесной массив.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева возник серьезный пожар в офисном центре у метро «Олимпийская». Дым от пожара на улице Деловой был виден за несколько кварталов до места чрезвычайного происшествия.

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