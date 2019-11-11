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В Киеве Lexus на тротуаре убил 23-летнюю девушку
В ночь на понедельник на столичном проспекте Бажана произошло трагическое происшествие.
Здесь недалеко от станции метро Осокорки на тротуар вылетел неуправляемый Lexus и сбил двух молодых людей — парня и девушку.
Прибывшим на место ЧП медикам осталось только констатировать смерть девушки.
Ее спутник выжил и был госпитализирован.
Предварительные обстоятельства этой трагедии таковы.
По проспекту в сторону Харьковской площади двигался Lexus. Судя по всему, скорость машины была превышена.
Затем он начал резко перестраиваться и столкнулся с таксомотором Renault.
Потеряв управление, Lexus вылетел на тротуар, сбил пешеходов и оказался на паркинге.
От места первоначального контакта с «французом» и до стоянки расстояние составляет около полторы сотни метров.
Алкотест показал, что водитель употреблял спиртное.
Поэтому нарушитель был доставлен на экспертизу в наркологический кабинет.
Ее результаты станут известны позднее.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в смертельном ДТП под Киевом столкнулись два легковых автомобиля, при этом погибли двое детей и взрослый, еще шестеро человек госпитализированы в больницу.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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