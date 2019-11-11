Происшествия

В Киеве Lexus на тротуаре убил 23-летнюю девушку

В ночь на понедельник на столичном проспекте Бажана произошло трагическое происшествие.

Здесь недалеко от станции метро Осокорки на тротуар вылетел неуправляемый Lexus и сбил двух молодых людей — парня и девушку.

Прибывшим на место ЧП медикам осталось только констатировать смерть девушки.

Ее спутник выжил и был госпитализирован.

Предварительные обстоятельства этой трагедии таковы.

По проспекту в сторону Харьковской площади двигался Lexus. Судя по всему, скорость машины была превышена.

Затем он начал резко перестраиваться и столкнулся с таксомотором Renault.

Потеряв управление, Lexus вылетел на тротуар, сбил пешеходов и оказался на паркинге.

От места первоначального контакта с «французом» и до стоянки расстояние составляет около полторы сотни метров.

Алкотест показал, что водитель употреблял спиртное.

Поэтому нарушитель был доставлен на экспертизу в наркологический кабинет.

Ее результаты станут известны позднее.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в смертельном ДТП под Киевом столкнулись два легковых автомобиля, при этом погибли двое детей и взрослый, еще шестеро человек госпитализированы в больницу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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