24.72 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве ограничили движение по проспекту Бажана

12:44 22 октября 2019 88
Бажана
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На столичном проспекте Бажана до 20:00 во вторник, 22 октября, и с 07:00 до 22:00 23 октября частично ограничено движение транспорта между Харьковской площадью и станцией метро «Харьковская». Как сообщают в «Киевавтодоре», на указанном участке дороги подрядчик проводит гарантийный ремонт. Ранее «ФАКТЫ» информировали о частичном перекрытии Северного моста.

Работы ведутся в крайних правых полосах проезжей части. С утра рабочие будут менять покрытие в направлении Борисполя, а во второй половине дня — в направлении правого берега.

Напомним, что в столице восстановили движение транспорта на проспекте Победы, которое перекрывали на период установления очередного прогона Шулявского моста.

А на Южном мосту движение ограничено до конца октября из-за ремонта.

Кроме того, на Борщаговке до конца года должны от ремонтировать пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

Гороскоп

Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Кадр из видео с привидением

Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)

Донецк

Деньги ушли на фейерверки: в сети рассказали, чем кормят в детсадах в Донецке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер