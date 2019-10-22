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В Киеве ограничили движение по проспекту Бажана
На столичном проспекте Бажана до 20:00 во вторник, 22 октября, и с 07:00 до 22:00 23 октября частично ограничено движение транспорта между Харьковской площадью и станцией метро «Харьковская». Как сообщают в «Киевавтодоре», на указанном участке дороги подрядчик проводит гарантийный ремонт. Ранее «ФАКТЫ» информировали о частичном перекрытии Северного моста.
Работы ведутся в крайних правых полосах проезжей части. С утра рабочие будут менять покрытие в направлении Борисполя, а во второй половине дня — в направлении правого берега.
Напомним, что в столице восстановили движение транспорта на проспекте Победы, которое перекрывали на период установления очередного прогона Шулявского моста.
А на Южном мосту движение ограничено до конца октября из-за ремонта.
Кроме того, на Борщаговке до конца года должны от ремонтировать пешеходный мост через проспект Л. Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова).
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