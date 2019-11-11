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Смертельное ДТП под Киевом: погибли двое детей и взрослый
В селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что авария произошла 10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района. По информации спасателей, среди погибших двое детей 20 007 и 2009 года рождения. Еще шесть человек попали в больницу.
Обстоятельства столкновения в ГСЧС не уточнили.
В свою очередь, информационный ресурс dtp.kiev.ua приводит фото с места аварии.
Напомним, что за истекшие сутки в Киевской области произошло еще одно ДТП: в городе Боряка по улице Крещатик 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перевернувшийся микроавтобус заблокировал движение на трассе Киев-Одесса.
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