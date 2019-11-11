Происшествия

Хотел сбежать, но упал: в Киеве поймали пьяного дипломата за рулем (фото)

В Киеве полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился дипломатический работник в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в столице журналистка поймала «на горячем» руководителя консульского отдела посольства России в Украине, который поужинав в ресторане со спиртным, сел за руль.

Соответствующие фото в сеть выложил «Киев Оперативный». «Остановлен правоохранителями около станции метро «Сырец». Пьяный в хлам. Пытался сбежать, но упал. Вы, наверное, знаете, что в соответствии с международными конвенциям, привлечь к ответственности за такой проступок дипломата нельзя — у него «дипломатический иммунитет», — говорится в комментарии к фото. Посольство, в котором работает дипломат, не уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом патрульные полицейские, заподозрив в пьяной езде одного из водителей, остановили авто. За рулем находился работником российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ РФ

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