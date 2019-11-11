Украина

На выставке Innovation market, которая прошла на минувшей неделе в Киеве, была представлена уникальная разработка Национального авиационного университета Украины — система «АнтиЛЛА», способная в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать как беспилотники, так и наземные цели, в том числе снайперов врага. Система оснащена сверхчувствительными акустическими микрофонами, засекающими беспилотные летательные аппараты, когда они находятся за несколько километров от украинских позиций. По звуку выстрелов может с точностью до сантиметров определить местонахождение снайпера, огневых точек, «увидеть» приближение диверсионно-разведывательных групп, послушать, о чем российские наемники разговаривают в своих окопах и на блокпостах.

— «АнтиЛЛА» состоит из двух основных компонентов — акустической стереосистемы «Трембiта-БICC» и автоматической стрелковой ячейки, — рассказал «ФАКТАМ» доцент Национального авиационного университета Украины Алексей Олефир. — Акустика фиксирует беспилотник врага и наводит на него стрелковую ячейку. Автоматика ячейки нацеливает оружие с большей точностью, чем опытный снайпер с винтовкой с оптическим прицелом. Система уничтожает летательный аппарат, когда он приближается на расстояние 1200 метров.

Важно, что она способна вычленять нужные звуки среди большого количества других. Например, поблизости от «АнтиЛЛА» ревет своим двигателем танк, в отдалении грохочет канонада и в это время российский снайпер произвел выстрел. Несмотря на акустические помехи, система вычислит его и стрелковая ячейка тут же уничтожит — враг не уйдет от справедливого возмездия.

Представим такую ситуацию: российские наемники одновременно ведут огонь из нескольких орудий, минометов и пулеметов. Наша система идентифицирует всё это вооружение, определяет, где каждое из них находится, подсчитывает выстрелы, дает оценку боеприпасам и даже состоянию стволов оружия, ведущего огонь. Всё это — по звукам выстрелов.



«АнтиЛЛА» вовремя предупредит солдат, греющихся в блиндаже, что к окопам приближается ДРГ, и откроет по ней заградительный огонь. Замечу, что система создана при участии студентов нашего университета и старшеклассников из кружка информатики одной из школ Киева.

— Уже налажен выпуск «АнтиЛЛА»?

— Нет, пока что она существует в единичных экземплярах. А вот переносных систем «Трембита-М», которые мы создали в 2015 году, уже изготовлено и направлено на фронт около 250 штук. Делаем их за народные деньги без помощи государства на (вы не поверите) Винницкой кондитерской фабрике. «Трембита М» слышит малейшие звуки (даже звук упавшей на землю спички) на расстоянии до 800 метров. Она полюбилась разведчикам, и они берут ее с собой на задания. Бойцы одного из подразделений рассказывали, что благодаря «Требите М» слышат всё, о чем говорят на ближайшем блокпосту врага. Вначале записывать эти разговоры поручили двум солдатам (они должны были работать посменно), но у парней не хватило усидчивости. Тогда работу доверили двум военнослужащим-девушкам. И теперь чуть ли не каждый «чих» в таборе российских наемников фиксируется на бумаге и передается на ознакомление командиру.

А еще мы создали индивидуальную акустическую систему с наушниками, которая крепится на каске бойца.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Украине были разработаны и успешно испытаны новые минометные комплексы «Барс». Передовое вооружение уже поступило в ВСУ.

Кроме того, летом украинские военные провели очередной этап испытаний высокоточного отечественного ракетного комплекса «Ольха-М». Отмечается, что после предыдущих испытаний комплекс прошел модернизацию, результаты которого воодушевили специалистов.

«ФАКТЫ» писали также о том, что украинские школьники изобрели браслет, который поможет прожить 120 лет.

Фото автора

На фото в заголовке Алексей Олефир демонстрируют акустическую стереосистему «Трембiта-БICC»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter