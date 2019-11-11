Первый тур голосования не смог определить нового президента Румынии (фото)

Мир

В воскресенье, 10 ноября, в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Явка избирателей составила 46,3 процента. Согласно предварительным результатам, победил действующий глава государства Клаус Йоханнис. Он набрал 39 процентов голосов, чего явно недостаточно, чтобы сохранить за собой занимаемый пост.

Теперь будет назначен второй тур. Голосование пройдет 24 ноября. Конкуренцию 60-летнему Йоханнису в этот день составит Виорика Дэнчилэ. В первом туре она набрала 22,5 процента голосов.

Виорика Дэнчилэ

Дэнчилэ баллотируется от Социал-демократической партии Румынии (PSD). С января 2018 года она возглавляла правительство, став первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост. Но неделю назад парламент республики выразил ей вотум недоверия.

Йоханнис приветствовал это решение депутатов. Он призывает соотечественников 24 ноября «окончательно отодвинуть PSD в сторону». Президент давно уже обвиняет социал-демократов в нежелании решительно бороться с коррупцией. За это Румынию критикуют постоянно и в Евросоюзе, членом которого она является.

Сам Йоханнис беспартийный. Он пользуется поддержкой Национал-либеральной партии Румынии (PNL). После отставки Дэнчилэ кабинет министров возглавил лидер этой политической силы Лудовик Орбан. Йоханнис, принимая поздравления после первого тура, заявил: «Румыны никогда не голосовали так широко и четко против PSD. Для Румынии это означает огромный шаг вперед». Президент обещает вместе с Орбаном начать реальную борьбу с коррупцией и кумовством, провести реформы в сфере здравоохранения и образования, облегчить коммерческим структурам доступ к фондам ЕС, которые Брюссель выделяет каждой стране, входящей в Евросоюз.

Клаус Йоханнис (справа) и Лудовик Орбан

Напомним, Румыния является президентско-парламентской республикой. Население страны составляет почти 20 миллионов человек. Клаус Йоханнис победил на президентских выборах в 2014 году. Тогда также потребовалось проводить второй тур голосования. Он происходит из семьи трансильванских саксов. Его родители и сестра в 1992 году получили гражданство Германии. Президент Румынии уже 30 лет женат на учительнице. Детей у них нет. Йоханнис является протестантом.

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