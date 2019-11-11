- 11:33 «Нет мне прощения»: в сеть попала предсмертная записка женщины, выпрыгнувшей из окна с двумя детьми
- 11:31 Купленная за доллар ваза продана на аукционе за 600 тысяч
- 11:21 Самые красивые торты сезона: все цветы съедобны
- 11:16 В Одессе вандалы уничтожили памятную табличку бойцу "Правого сектора"
- 11:13 Антициклон Paloma придет в Украину: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:05 Мужу Заворотнюк не хватает денег на лечение жены
- 11:04 "Друг Путина" Эво Моралес и все руководство Боливии ушли в отставку
- 11:02 Лолита Милявская раскрыла шокирующие подробности интимной жизни и развода с пятым мужем
- 10:57 Звездный футболист разбил автомобиль за 350 тысяч долларов
- 10:51 Маленькая женская месть: экс-невеста жениха принцессы Беатрис сделала неприятный сюрприз внучке королевы
- 10:49 Лето под конец осени: в сети появились свежие фото пляжей в Крыму
- 10:48 В Харькове зверски избили священнослужителя прямо в помещении епархии
В Харькове зверски избили священнослужителя прямо в помещении епархии (фото)
В Харькове неизвестные прямо в епархиальном управлении избили секретаря Харьковской епархии УПЦ (КП) игумена Даниила (Лисовину). Напомним, что УПЦ Киевского патриархата вошла в состав новой Православной церкви Украины, но патриарх Филарет заявил о желании ее восстановления, за что был лишен канонических прав.
О нападении на игумена Даниила сообщил епископ УПЦ (КП) Илья Зеленский. По его словам, трое неизвестных напали на священника когда он зашел в Харьковское епархиальное управление, расположенное на улице Белинского. «Нападение имело целью запугивание, поскольку ничего из вещей не пропало, и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес церкви и отца Даниила», — написал он на своей страничке в соцсетях.
Избитый священник был госпитализирован. О нападении сообщили в полицию, которая начала расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье водитель маршрутки несколько раз ударил священника, который попросил выключить радио, передававшее российские новости. Медики, к которым обратился пастор, обнаружили у него посттравматическую перфорацию барабанной перепонки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!