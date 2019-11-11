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Происшествия

В Харькове зверски избили священнослужителя прямо в помещении епархии (фото)

10:48 11 ноября 2019 159
Избитый игумен Даниил (Лисовина)
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове неизвестные прямо в епархиальном управлении избили секретаря Харьковской епархии УПЦ (КП) игумена Даниила (Лисовину). Напомним, что УПЦ Киевского патриархата вошла в состав новой Православной церкви Украины, но патриарх Филарет заявил о желании ее восстановления, за что был лишен канонических прав.

О нападении на игумена Даниила сообщил епископ УПЦ (КП) Илья Зеленский. По его словам, трое неизвестных напали на священника когда он зашел в Харьковское епархиальное управление, расположенное на улице Белинского. «Нападение имело целью запугивание, поскольку ничего из вещей не пропало, и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес церкви и отца Даниила», — написал он на своей страничке в соцсетях.

Избитый священник был госпитализирован. О нападении сообщили в полицию, которая начала расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье водитель маршрутки несколько раз ударил священника, который попросил выключить радио, передававшее российские новости. Медики, к которым обратился пастор, обнаружили у него посттравматическую перфорацию барабанной перепонки.

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