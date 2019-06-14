В Запорожье маршрутчик напал на пассажира из-за просьбы выключить российское радио

Общество

В Запорожье водитель маршрутки в ответ на просьбу пассажира выключить радио, передававшее российские новости, несколько раз ударил мужчину и вытолкал из авто. Ранее в Запорожье маршруточник за волосы вытащил из машины пожилую женщину, не захотев везти льготницу.

Об этом инциденте в соцсетях написала жительница Запорожья Татьяна Ярмохина. Пострадавший — ее муж-священник Андрей. По ее словам, Андрей трижды просил водителя выключить новости, но тот не реагировал. А когда попытался снять водителя на камеру, то маршруточник вырвал у него из рук телефон и выбросил в окно, а самого пассажира ударил несколько раз и вытолкал из машины.

Татьяна Ярмохина сетует на то, что за исключением одного молодого человека на эту ситуацию никто не отреагировал, а полиция, которую она вызывала несколько раз, так и не приехала.

Под этим постом разгорелась жаркая дискуссия. Многие интернет-пользовали сочувствовали Татьяне и ее супругу, другие — удивлялись, откуда в эфире взялись российские новости и куда смотрит СБУ.

Эта история получила продолжение. Так, медики, к которым обратился пастор, обнаружили у него посттравматическую перфорацию барабанной перепонки. Если лечение не поможет, то пострадавшего нужно будет оперировать. И, как написала Татьяна Ярмохина, ей «позвонили из СБУ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего от ран, полученных в боях за Илловайск, бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению.



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