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ПЦУ лишила Филарета канонических прав, но оставила своим архиереем
После того, как сторонники почетного патриарха Филарета заявили об отказе от Томоса и восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата, Священный Синод ПЦУ оставил почетного патриарха в составе епископата Православной Церкви Украины, лишив Филарета его канонических прав и обязанностей.
Как сообщают в ПЦУ, также было принято решение о подчинении Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, как их непосредственному епархиальному архиерею, всех приходов и монастырей столицы, которые до 15 декабря 2018 находились в составе УПЦ Киевского Патриархата и по решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018) и объединительного Собора (15 декабря 2018) вошли в составе Православной Церкви Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор философских наук, профессор, известный религиовед и публицист Александр Саган заявил, что бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая вошла в состав новой автокефальной церкви Украины, Филарет не сможет больше обрести церковную власть.
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