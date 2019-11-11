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Сальма Хайек повеселила сеть видео, в котором она пытается выгнать утку, проникшую в ее шикарный дом

10:19 11 ноября 2019 221
Сальма Хайек
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудская звезда, уроженка Мексики Сальма Хайек повеселила сеть, а заодно и показала интерьеры своего роскошного дома, опубликовав у себя в Instagram личное видео. В нем 53-летняя актриса пытается выпроводить вон утку, проникшую в роскошный лондонский особняк, принадлежащий ей и ее мужу — французскому миллиардеру Франсуа-Анри Пино.

Утка уселась на карнизе окна и отказывалась покидать удобный насест. Сальма уговаривала ее, и даже поднялась по лестнице-стремянке, чтобы оказаться во время собеседования с непрошеным гостем на одном уровне. «Разве ты не хочешь улететь со своими друзьями? Они вон там… Это самец — селезень, он не устраивает гнезд… Мне нужно тебя выставить отсюда. Или, по крайней мере, спустить вниз, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке», — говорила актриса, обращаясь к птице то на английском, то на испанском языке. Хайек также сказала, что утка проникла в помещение через дымоход. «Мой муж мне не верит — он думает, что я завела себе ее в качестве домашнего животного», — шутит Сальма со своим персоналом.

Позже утка перебралась на другой наблюдательный пункт, но упорно не хотела летать на свободу.

Концовку это истории Сальма не показала. Надо думать, утку все же удалось спровадить в открытое окно. Актриса также показала уток, которые плавают в пруду возле ее дома в Лос-Анджелесе. «Они навестили меня в Лондоне, а потом — в Лос-Анджелесе», — пошутила актриса.

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», Сальма повторно сыграла свадьбу с собственным мужем.

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