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53-летняя Сальма Хайек восхитила шикарной фигурой (фото)
В это сложно поверить, но знаменитая голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек отметила 53-й день рождения. Звезда выглядит гораздо моложе своих лет. Подтвердила это новым фото в купальнике. Сальма опубликовала в Instagram пляжное фото, на котором она игриво позирует на камеру в голубом бикини, подчеркивающем ее пышную грудь и подтянутую фигуру.
«Да, мне 53! И что?», — написала Сальма под фото, а затем добавила еще один комментарий: «С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки».
Сальма в купальнике вызвала восторг у подписчиков. Фото за короткое время набрало более 1,5 млн лайков и тысячи комментариев, в которых актрису поздравляют с днем рождения и восхищаются ее красотой. Среди звездных друзей Хайек — супермодель Синди Кроуфорд, актер Пирс Броснан, голливудская звезда Зои Салдана и многие другие знаменитости.
Сальма говорит, что секрет ее красоты довольно прост. Она не насилует свой организм, прислушивается к нему, много двигается и предпочитает здоровую еду, которую сама готовит. Результат такого образа жизни — шикарная фигура, которую актриса не стесняется демонстрировать.
Сальма — не только успешная актриса. Она счастливая жена и мать. Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Арни Пино. Пара воспитывает 11-летнюю дочь Валентину.
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