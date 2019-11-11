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Политика

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине

10:27 11 ноября 2019 415
Герус Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.

Указ № 838/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

Указом № 839/2019 президент назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого был директором юридического департамента в том же министерстве. Параллельно в 2015—2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Затем был советником первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Напомним, имя главы комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса в последнее время часто вспоминалось в связи с принятием закона, открывшего импорт электроэнергии из Российской Федерации.

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