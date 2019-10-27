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Герус сбежал с эфира «Свободы слова» Шустера: названа причина
25 октября глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус демонстративно покинул студию ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера. Этот демарш произошел после выступления нардепа Алексея Кучеренко, который уличил Геруса в регламентных манипуляциях в процессе принятия поправки в закон «Об изменениях в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», открывшей импорт электроэнергии из Российской Федерации.
Алексей Кучеренко заявил, что его как заместителя главы профильного комитета проинформировали о том, что заседание, на котором будут рассматриваться правки в соответствующий закон, состоится в 12 часов.
По его словам, он прибыл на заседание в 11−57 и ему объявили, что заседание завершено. Депутаты от фракции «Слуга народа» собрались раньше и быстро проголосовали без депутатов от других фракций все свои правки.
«Когда по заказу одного богатого человека вы исполняете свое шоу, вы ставите всех нас перед европейским сообществом в совершенно идиотскую ситуацию. Ведь этот закон принимался для нашей энергетической евроинтеграции», — сказал Кучеренко, обращаясь к Герусу.
После этого Андрей Герус спешно покинул студию, отказавшись отвечать на вопросы других участников программы. Уходя, Герус заявил, что у него должна состояться рабочая встреча, хотя инцидент случился около 23:00.
Напомним, с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ, который не осуществлялся с 2015 года.
Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
Эксперты также подчеркивают, что это угрожает евроинтеграции, поскольку согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году и присоединиться к европейской энергосистеме.
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