Украина

Фермеры и активисты перекрыли трассу Одесса — Киев: что происходит

В понедельник, 11 ноября, активисты вместе с фермерами и аграриями перекрыли автомобильную трассу Одесса — Киев. Они протестуют против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Акция проходит в Любашевском районе Одесской области, неподалеку от села Демидовка. Здесь протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, блокируя движение автотранспорта. Основные требования: не только оставить действующий мораторий на продажу земли, но и ужесточить наказание за ее продажу, подготовить и рассмотреть в Верховной Раде законопроекты, регулирующие земельные вопросы в Украине.

«Наши требования: провести общенациональный аудит земельных ресурсов, предоставить возможность покупки земли только гражданам Украины, определить четкие условия для отчуждения земли, находящейся в частной собственности, запретить краткосрочную аренду земли», — говорят активисты.

Протестующие надеются, что власть услышит людей.

Стоит отметить, что активисты перекрыли трассы государственного значения еще в 11 областях: Черниговской, Черкасской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Волынской, Ровненской, Житомирской

Напомним, Украина активно готовится к снятию моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действовавшего фактически все годы независимости страны.

Ранее «ФАКТЫ» объясняли, что такое земельный рынок вообще и как можно защитить право собственности на землю. Эксперты также рассказывали «ФАКТАМ», выгодна ли владельцам паев и государству продажа земли иностранцам.

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