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Экс-командира роты «Айдара» вызвали на допрос в СБУ: что об этом известно

12:15 11 ноября 2019 192
Лапин
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего командира роты «Айдара» и бывшего народного депутата Украины 8-го созыва, члена партии «Европейская солидарность» Игоря Лапина вызвали на допрос в СБУ.

Об этом сам ветеран АТО сообщил в Facebook и опубликовал фото на фоне здания спецслужбы в Луцке.

«Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014», — написал Лапин.

Под постом военного появились слова поддержки и советы, как вести себя со следователями.

Напомним, вооруженное противостояние в районе луганского аэропорта началось между украинскими военными и боевиками «ЛНР» 8 апреля 2014 года. На конец августа 2014 года аэропорт обороняли от 1,5 до 2 тысяч украинских военных. 1 сентября 2014 года силы АТО покинули аэропорт Луганска из-за постоянных обстрелов, подорвав взлетно-посадочную полосу.

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