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В здании Одесского главка Нацполиции рухнул потолок, есть пострадавшие (фото)
В понедельник, 11 ноября, в здании главного управления Нацполиции в Одесской области, которое располагается в центре города, на улице Еврейской, 12, обвалился потолок. Ранее в школе № 112 Днепра обрушился потолок: в одном из кабинетов несколько крупных кусков штукатурки упали на пол.
«Обвалился небольшой участок потолка над лестницей. Травмированы двое полицейских, которые в тот момент на ней находились. Их госпитализировали. На месте работают сотрудники ГСЧС. Мы продолжаем работу в обычном режиме», — прокомментировала руководитель отдела коммуникаций главка Любовь Гордиевская.
Стоит отметить, что доходный дом на Еврейской, 12 был построен в 1900 году одесским архитектором Викентием Прохаской.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев для 8-летних детей обвалился потолок. Во время обвала в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев «Кияночка».
Часть потолка над пролетом лестничной клетки обвалилась в одной из школ Харькова.
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