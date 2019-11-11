У Трампа появился опасный соперник на будущих выборах. И это не Байден

Мир

Следующий год в Соединенных Штатах Америки — это год очередных президентских выборов. До дня голосования остается 12 месяцев, но политические страсти уже сейчас кипят нешуточные. Достаточно вспомнить «Украинагейт», который привел к тому, что демократы инициировали в Конгрессе США процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, что, впрочем, не помешало ему заявить о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.

Как известно, американская избирательная система весьма сложная. Именно поэтому выдвижение кандидатур начинается задолго до дня голосования. Очень скоро начнутся так называемые праймериз и крокусы. Все зарегистрировавшиеся кандидаты будут встречаться с избирателями в разных штатах в борьбе за голоса выборщиков. Выборщики — это не синоним избирателей. Это люди, уполномоченные простыми избирателями определять, за кого из претендентов проголосует тот или иной штат. В зависимости от численности населения каждый штат имеет свое число выборщиков. Летом 2020 года демократы и республиканцы проведут партийные съезды, на которых и будут названы единые кандидаты на пост президента. Решение съездов прямо зависит от того, за кого отдадут свои голоса выборщики.

Американцы уверены, что такая сложная система защищает их демократию от случайных кандидатов или от тех, кого гласно или тайно поддерживают партийные элиты. Однако на практике не раз уже получалось, что победу одерживал не тот кандидат, за которого проголосовали простое большинство избирателей, а тот, кто получил больше голосов выборщиков.

На сегодняшний день в Республиканской партии о своем намерении побороться за пост президента заявили Трамп, бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд, бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и бывший конгрессмен Уильям Джозеф Уолш. Ни у кого нет сомнений, что Трамп на фоне остальных претендентов выглядит куда предпочтительнее. А это означает, что республиканцев на выборах 2020 года будет представлять именно он, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон.

А вот в Демократической партии ситуация пока складывается очень запутанная. До 8 ноября баллотировалось 17 человек! Наиболее вероятными претендентами из них считались бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. В пятницу, 8 ноября, неожиданно появился 18-й претендент. Им стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Всего несколько недель назад он утверждал, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. Именно по этой причине заявление Блумберга стало неожиданным. Что же заставило его вмешаться в предвыборную гонку?

Майкл Блумберг — один из самых богатых людей в Америке. Его состояние оценивается в 52 миллиарда долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов). Если Блумберг дойдет до финального этапа гонки, впервые в истории США бороться за пост президента страны будут два миллиардера. Причем оба они — из Нью-Йорка. Правда, Трамп на днях заявил, что официально стал резидентом штата Флорида и будет теперь там платить налоги. Но сути вопроса это не меняет.

Блумберг много лет был членом Демократической партии, однако стал республиканцем, чтобы побороться за пост мэра Нью-Йорка. Его ждал успех. Он занимал эту должность три срока подряд. Недавно 77-летний Майкл восстановился в рядах демократов. Интересно также, что он и Трамп много лет дружили и хорошо знают другу друга. Теперь они стали политическими соперниками.

Американские СМИ жарко дискутируют на тему, что на самом деле движет Блумбергом. Одни считают, что он действительно хочет стать президентом. И шансы у него для этого есть. Предвыборная кампания Джо Байдена стараниями Трампа серьезно буксует. Берни Сандерс пользуется поддержкой в основном американцев с левыми политическими взглядами. По той же причине слабой представляется позиция и Элизабет Уоррен. Пит Буттиджич более умерен, но мэру города, название которого большинство американцев даже не слышали, будет невероятно трудно победить где-то за пределами родной Индианы.

Блумберг не зря владеет одним из самых популярных информационных агентств в США. На него работают сотни отличных аналитиков и социологов. Им будет достаточно легко просчитывать настроения избирателей и выявлять ошибки конкурентов.

Другие полагают, что Майкл Блумберг преследует иную цель. В свою победу он не верит, но стремится отобрать голоса у Сандерса и особенно у Уоррен. Миллиардеру не нравятся слишком радикальные левые взгляды этих политиков. Особенно Блумберга волнует обещание Элизабет Уоррен в случае ее победы ввести налог на богатых. Она предлагает облагать всех американцев с капиталом, превышающим 1 миллиард долларов, дополнительным налогом по ставке 6 процентов. Против этой идеи первыми высказались Билл Гейтс и Майкл Блумберг. Не допустив левых претендентов к президентским выборам, Майкл затем легко сможет призвать своих сторонников голосовать за Байдена или Буттилджича.

Как бы там ни было, неожиданное вмешательство Блумберга не понравилось Трампу. Глава государства язвительно написал в Twitter: «Нет никого среди демократов, против кого мне больше хотелось бы баллотироваться, чем против маленького Майкла… Ничего у Блумберга не получится, но я думаю, что он на самом деле навредит Байдену».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о предварительных результатах первого тура президентских выборов в Румынии. Голосование прошло 10 ноября.

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