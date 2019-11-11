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Стиль жизни

Морковь по-корейски, легкий рецепт, вкусно и быстро (фото)

11:40 12 ноября 2019 78
корейская морковка
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Вкус морковки по-корейски известен каждому. Он пикантен, а сама морковь — яркая и аппетитная.

Легким рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась узбекский кулинар Лилия Ким.

— Морковный салат в корейском стиле любят многие, — говорит Лилия Ким. — А приготовить его несложно и в домашних условиях.

Морковь по-корейски

Ингредиенты:

1 кг моркови

1 большая луковица

100 мл растительного масла

3−4 зубчика чеснока

1−2 ст. л. уксуса 9% или пол ч. л. 70% или 2−3 ст. л. 6%

1 ч. л молотой кинзы (кориандр)

Неполная ст. л. соли

0,5 ст. л. красного острого перца

0,5 ч. л. черного перца

1 ст. л. сахара

Морковь почистить, промыть и нашинковать на терке. Добавить соль, перемешать, немного помять руками.

Лук почистить помыть и порезать полукольцами. На разогретом масле поджарить его до золотистой корочки.

В морковку добавить перец, чеснок, уксус, молотую кинзу и сахар.

Все это дополнить маслом со сковороды (можно с луком, а можно и без него).

Тщательно все перемешать.

— При желании можно добавить зелень и любимые специи, — уточняет Лилия Ким.

И приятного аппетита!

Ранее Лилия Ким рассказала, как быстро и просто приготовить вкусный ужин.

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