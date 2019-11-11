Морковь по-корейски, легкий рецепт, вкусно и быстро (фото)

Стиль жизни

Вкус морковки по-корейски известен каждому. Он пикантен, а сама морковь — яркая и аппетитная.

Легким рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась узбекский кулинар Лилия Ким.

— Морковный салат в корейском стиле любят многие, — говорит Лилия Ким. — А приготовить его несложно и в домашних условиях.

Морковь по-корейски Ингредиенты: 1 кг моркови 1 большая луковица 100 мл растительного масла 3−4 зубчика чеснока 1−2 ст. л. уксуса 9% или пол ч. л. 70% или 2−3 ст. л. 6% 1 ч. л молотой кинзы (кориандр) Неполная ст. л. соли 0,5 ст. л. красного острого перца 0,5 ч. л. черного перца 1 ст. л. сахара Морковь почистить, промыть и нашинковать на терке. Добавить соль, перемешать, немного помять руками. Лук почистить помыть и порезать полукольцами. На разогретом масле поджарить его до золотистой корочки. В морковку добавить перец, чеснок, уксус, молотую кинзу и сахар. Все это дополнить маслом со сковороды (можно с луком, а можно и без него). Тщательно все перемешать.

— При желании можно добавить зелень и любимые специи, — уточняет Лилия Ким.

И приятного аппетита!

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