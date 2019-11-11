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Морковь по-корейски, легкий рецепт, вкусно и быстро (фото)
Вкус морковки по-корейски известен каждому. Он пикантен, а сама морковь — яркая и аппетитная.
Легким рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась узбекский кулинар Лилия Ким.
— Морковный салат в корейском стиле любят многие, — говорит Лилия Ким. — А приготовить его несложно и в домашних условиях.
Морковь по-корейски
Ингредиенты:
1 кг моркови
1 большая луковица
100 мл растительного масла
3−4 зубчика чеснока
1−2 ст. л. уксуса 9% или пол ч. л. 70% или 2−3 ст. л. 6%
1 ч. л молотой кинзы (кориандр)
Неполная ст. л. соли
0,5 ст. л. красного острого перца
0,5 ч. л. черного перца
1 ст. л. сахара
Морковь почистить, промыть и нашинковать на терке. Добавить соль, перемешать, немного помять руками.
Лук почистить помыть и порезать полукольцами. На разогретом масле поджарить его до золотистой корочки.
В морковку добавить перец, чеснок, уксус, молотую кинзу и сахар.
Все это дополнить маслом со сковороды (можно с луком, а можно и без него).
Тщательно все перемешать.
— При желании можно добавить зелень и любимые специи, — уточняет Лилия Ким.
И приятного аппетита!
Ранее Лилия Ким рассказала, как быстро и просто приготовить вкусный ужин.
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