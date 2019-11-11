В работе "ПриватБанка" произошел сбой

Украина

В работе платежных систем и онлайн-приложений «ПриватБанка» произошел сбой. Первыми стали поступать жалобы о невозможность осуществить онлайн-платеж, затем проблемы распространились на банкоматы и платежные терминалы.

По одной из версий, к сбою привело большое количество транзакций при покупках на сайте Aliexpress и на других торговых площадках, устроивших акции ко Всемирному дню шопинга 11 ноября.

Как сообщает Hromadske, в «ПриватБанке» объяснили, что в 11 ноября в течение часа системам финучреждения предстояло обработать около 70 тысяч платежей, что намного превышает среднюю нагрузку на процессинговые системы. Техническая поддержка оперативно отреагировала на проблему, и дальнейших сбоев быть не должно.

Напомним, в прошлый раз проблемы у владельцев карт «ПриватБанка» возникли 13 сентября. Трудности с оплатой начались во второй половине дня и продолжались до позднего вечера.

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