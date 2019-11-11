- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
- 16:05 Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
- 15:58 Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA
- 15:56 В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
- 15:53 В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема
- 15:37 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:31 Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде
- 15:24 Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 15:19 День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс
- 15:18 Шокирующая выставка тел остается в Киеве и устраивает «Ночь в музее»
- 15:17 В работе "ПриватБанка" произошел сбой
- 15:06 Сельдерей и кокосовое молоко: как приготовить идеальные блюда из курицы
В работе "ПриватБанка" произошел сбой
В работе платежных систем и онлайн-приложений «ПриватБанка» произошел сбой. Первыми стали поступать жалобы о невозможность осуществить онлайн-платеж, затем проблемы распространились на банкоматы и платежные терминалы.
По одной из версий, к сбою привело большое количество транзакций при покупках на сайте Aliexpress и на других торговых площадках, устроивших акции ко Всемирному дню шопинга 11 ноября.
Как сообщает Hromadske, в «ПриватБанке» объяснили, что в 11 ноября в течение часа системам финучреждения предстояло обработать около 70 тысяч платежей, что намного превышает среднюю нагрузку на процессинговые системы. Техническая поддержка оперативно отреагировала на проблему, и дальнейших сбоев быть не должно.
Напомним, в прошлый раз проблемы у владельцев карт «ПриватБанка» возникли 13 сентября. Трудности с оплатой начались во второй половине дня и продолжались до позднего вечера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...