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РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
В сети появилась информация о том, что на Донбассе под обстрел якобы ВСУ попала съемочная группа телеканала «Россия 24», связь с которой пропала.
Так, «306tv.ru» сообщил, что обстрел был в районе Ясиноватой, а сепаратистские ресурсы заявляли об «обстреле в селе Ясное на окраине Докучаевска», под который якобы попали российские пропагандисты.
Не правы были ни первые, ни вторые. Так в пресс-службе ВГТРК «Россия 24» заявили, что их журналисты под обстрелы не попадали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ, раненые в результате обстрела российско-оккупационными войсками грузового автомобиля, рассказали подробности ЧП. По словам бойцов, обе управляемые ракеты попали точно в машину — такой выстрел мог сделать только профессиональный военнослужащий.
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