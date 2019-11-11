Украина

РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли

В сети появилась информация о том, что на Донбассе под обстрел якобы ВСУ попала съемочная группа телеканала «Россия 24», связь с которой пропала.

Так, «306tv.ru» сообщил, что обстрел был в районе Ясиноватой, а сепаратистские ресурсы заявляли об «обстреле в селе Ясное на окраине Докучаевска», под который якобы попали российские пропагандисты.

Не правы были ни первые, ни вторые. Так в пресс-службе ВГТРК «Россия 24» заявили, что их журналисты под обстрелы не попадали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ, раненые в результате обстрела российско-оккупационными войсками грузового автомобиля, рассказали подробности ЧП. По словам бойцов, обе управляемые ракеты попали точно в машину — такой выстрел мог сделать только профессиональный военнослужащий.



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