24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обстрел грузовика ВСУ на Донбассе: бойцы раскрыли детали происшествия (видео)

14:24 11 ноября 2019 107
Грузовик ВСУ после выстрела из ПТУР
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военнослужащие, получившие ранения в результате обстрела военного грузовика противотанковыми управляемыми ракетами около Новогнатовки, рассказали, что такие точные выстрелы могли сделать лишь профессионалы.

Видео беседы с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады, которые находятся в мариупольском госпитале, в Telegram выложил журналист Андрей Цаплиенко.

Один из раненых рассказал, что они везли продукты питания, и что обстрела в том районе никто не ожидал. «Услышали хлопок. Водитель крикнул: „Выпрыгиваем“. Выпрыгнули, глянула на борт — а он разорван. Стали спасать людей — двоих, ехавших сзади. Всех вытащили. Тут — второй хлопок. Попадание было прямо в кабину. Были два выстрела с перерывом секунд в пять», — рассказал боец и добавил, что так профессионально попасть в едущую машину «простой шахтер» не сможет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска выстрелами ПТУР подбили грузовик, возле которого находились бойцы 92-й ОМБр. Один военнослужащий — старший солдат Герман Бродникова — погиб на месте, а его побратим — Геннадий Моторин — скончался на следующий день в госпитале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

логотип проекта

Неожиданный поворот: стали известны полуфиналисты "Танців з зірками"

Торт из Луганска

В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото

Собака и гепард

«Давай я тебя умою перед сном»: сеть растрогали новые видео сдружившихся собаки и детеныша гепарда

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер