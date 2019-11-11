Обстрел грузовика ВСУ на Донбассе: бойцы раскрыли детали происшествия (видео)

Украина

Украинские военнослужащие, получившие ранения в результате обстрела военного грузовика противотанковыми управляемыми ракетами около Новогнатовки, рассказали, что такие точные выстрелы могли сделать лишь профессионалы.

Видео беседы с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады, которые находятся в мариупольском госпитале, в Telegram выложил журналист Андрей Цаплиенко.

Один из раненых рассказал, что они везли продукты питания, и что обстрела в том районе никто не ожидал. «Услышали хлопок. Водитель крикнул: „Выпрыгиваем“. Выпрыгнули, глянула на борт — а он разорван. Стали спасать людей — двоих, ехавших сзади. Всех вытащили. Тут — второй хлопок. Попадание было прямо в кабину. Были два выстрела с перерывом секунд в пять», — рассказал боец и добавил, что так профессионально попасть в едущую машину «простой шахтер» не сможет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска выстрелами ПТУР подбили грузовик, возле которого находились бойцы 92-й ОМБр. Один военнослужащий — старший солдат Герман Бродникова — погиб на месте, а его побратим — Геннадий Моторин — скончался на следующий день в госпитале.

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